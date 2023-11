Bra: al Monastero delle Clarisse un ritiro spirituale per ragazze dai 20 ai 40 anni

Una grata di metallo. Dietro, tanti volti sorridenti, lontani da quella tristezza e quel senso di vuoto che tante volte sembrano dominare il nostro tempo. È il monastero delle Sorelle Clarisse, a Bra. Lì vivono quattordici suore. Sui problemi di oggi non hanno dubbi: si possono guarire con l’amore, la misericordia e la preghiera. Ecco dunque, la loro proposta per un percorso che vuole affiancare il cammino dei giovani ed educarli a vivere al meglio le delicate fasi della crescita.

L’appuntamento è da venerdì 17 a domenica 19 novembre con un ritiro spirituale per ragazze dai 20 ai 40 anni, che si terrà presso il Monastero di Santa Chiara (viale Madonna dei Fiori, 3), un luogo ameno che offre ampio spazio (e tempo) per gustare un momento forte di incontro con la Parola di Dio, la preghiera e la fraternità.

Staccare la spina (non solo quella fisica di smartphone e tablet), ritrovare se stessi e il contatto con la vita, quella vera. I ritiri spirituali sono una situazione privilegiata per mettersi sotto lo sguardo del Signore, per fare una conoscenza interiore di Cristo, di riconoscere la chiamata dall’alto e scegliere di rispondere.

Spiegano le Sorelle Clarisse: «Se c’è una sete che ti abita dentro, possiamo cercare insieme la sorgente della vita. È tempo di esplorare là dove spesso abbiamo pensato di non trovare l’acqua. Una giornata per te, per staccare, ascoltare, confrontarti, stare insieme».

L’appuntamento è dalle ore 16 del sabato alle ore 17.30 della domenica: le giovani che ne faranno richiesta potranno vivere un momento di fraternità lungo l’intero weekend, pernottando nella foresteria del Monastero. Perché il bisogno di staccare la spina, a volte, può coincidere con la necessità di prendersi una pausa dai ritmi frenetici o dai momenti di stress della quotidianità.

I successivi appuntamenti osserveranno le seguenti date: 17 dicembre; 21 gennaio 2024; 18 febbraio 2024; 17 marzo 2024; 21 aprile 2024; 17/19 maggio 2024. Preghiera e lavoro, ora et labora, vanno assieme, giorno dopo giorno. In queste date è richiesto di portare Bibbia e quaderno per appunti, sacco a pelo o lenzuola e un asciugamano, secondo l’ospitalità francescana che rappresenta un’esperienza spirituale, umana e culturale.

Sarà così possibile partecipare alla vita monastica, nel rispetto dei tempi di orazione, di riposo e di meditazione in comunione di fede. Ogni incontro si svolge in un clima favorevole al silenzio e alla riflessione, è una piccola finestra che si apre sul mondo per contemplare l’orizzonte infinito della speranza, ascoltando ciò che più sta a cuore. E non c’è da stupirsi se, tra i chiostri, nascono tante vocazioni alla vita consacrata. Deo gratias.