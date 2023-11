Honda Olvero S.Bernardo Cuneo, una domenica indimenticabile all'EICMA

"Ieri è stata - affermano i co presidenti Patrizio Bianco e Emilio Manini – una importante giornata per tutta la nostra società sportiva. Giocatrici, Staff e Dirigenza hanno vissuto le emozioni di vestire il marchio Honda dentro lo stand più importante dell’Eicma a Milano, calandosi nell’accoglienza di migliaia di visitatori tra autografi, selfie e telecamere. Abbiamo assaggiato il sapore del successo, che dobbiamo però essere bravi negli anni a costruire giorno a giorno, imparando dagli errori, migliorandoci e restando umili. Solo così questa giornata unica possiamo sognare di viverla un giorno da protagonisti assoluti. Essere parte della famiglia Honda permette di sentirsi a proprio agio tra i leader, in rappresentanza di tutta la Provincia di Cuneo, perché noi siamo la squadra di tutto il territorio in A1 Femminile, siamo la Honda Olivero San Bernardo Cuneo . “

I volti ed i sorrisi delle atlete in divisa da gioco che a fatica riuscivano a soddisfare le richieste di gadget ‘made in Cuneo’ e i selfie ed autografi con l’assalto del pubblico sono una cartolina bellissima con cui la Cuneo Granda Volley torna a casa per prepararsi alla importantissima gara con Savino Del Bene Scandicci.

La Dirigenza della società cuneese ha potuto rafforzare i rapporti con il Main Sponsor che ha dato al volley una spazio esaltante all’interno del suo stand all’Eicma, la fiera internazionale più importante per il settore delle moto, riservando tutte le aree evento alle ragazze cuneesi.

Adesso la concentrazione va alla gara di domenica 19 novembre alle 17 al Palazzetto di San Rocco Castagnaretta con la promozione di 1500 biglietti in tribuna rossa a soli 5 euro grazie allo sponsor Molo 844 di Vado Ligure. Le prevendite sono aperte su LiveTicket.

Il Molo 844 è il centro commerciale di Vado Ligure, che da quest’anno ha scelto la Honda Olivero San Bernardo come sponsorizzazione di riferimento in provincia di Cuneo, presentandosi come luogo commerciale privilegiato per tutti coloro che scelgono di andare al mare nel Savonese.