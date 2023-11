Lpm Bam Mondovì-San Giovanni in Marignano 3-0, coach Gazzotti: "Avevamo bisogno di una prestazione così" (VIDEO)

La Lpm Bam Mondovì si è tolta di dosso le insicurezze di questo avvio di stagione e ieri pomeriggio ha dato vita a una prestazione di altissimo livello contro la Omag San Giovanni in Marignano, superata con un netto e convincente 3-0. Pumine attente in tutti i fondamentali e trascinate dai colpi di una Clara Decortes in gran giornata e autrice di ben 28 punti.

Positiva anche la prestazione della centrale Alice Farina, per lei 12 punti all'attivo, con 5 preziosi muri. Alla fine grande soddisfazione per il pubblico che ieri assiepava le tribune del PalaManera, ma anche per la squadra e per il suo allenatore Marco Gazzotti. Eccolo ai nostri microfoni: