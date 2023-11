Volley maschile A3: Savigliano ok in Emilia, 3-1 al Geetit Bologna

Il Monge-Gerbaudo Savigliano completa al meglio la serie di due trasferte consecutive e, dopo il primo successo esterno a Sarroch, fa ancora di più, strappando i tre punti sul difficile campo del Palasavena, casa del Geetit Bologna.

Nella sesta giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca, i ragazzi di Simeon giocano una partita di alta qualità, mettendo pressione agli emiliani per tutto il match e avendo la forza di recuperare un complesso quarto set, per chiudere i conti.

La cronaca

Coach Marzola deve far fronte alle assenze di Maletti, Aprile e Omaggi e propone: diagonale Sitti-Listanskis, Sacripanti e Baciocco in banda, centrali Giampietri e Faccani, Brunetti libero. Coach Simeon risponde con lo stesso sestetto visto in terra sarda: Pistolesi-Rossato in diagonale, Galaverna e Van de Kamp schiacciatori, Dutto e Rainero centrali e Gallo libero.Nel primo set, come detto, Savigliano parte forte e mette subito la freccia. Avanti 2-6, i piemontesi lavorano bene a muro e grazie ad un ispirato Rossato prendono preso il largo (11-17). Bologna prova a rientrare anche con l’innesto di Donati, ma il divario è troppo netto: 14-25 e 0-1 Monge-Gerbaudo.Il secondo parziale sembra essere la fotocopia del primo: i biancoblu sono attenti in tutti i fondamentali e, ancora grazie a Rossato, provano ad avanzare (10-16 massimo vantaggio). Bologna, però, ha questa volta una reazione d’orgoglio e, con due punti consecutivi di Baciocco e le giocate di Sitti, rientra fino al 18-22. Simeon si gioca anche la carta Brugiafreddo, che trova un ace fondamentale per regalare quattro set-point ai suoi. Sbagliato il primo, i piemontesi chiudono i conti sempre con lui: Rossato e 0-2.Nel terzo, Bologna entra con una verve migliore e per la prima volta passa a condurre sull’8-7, per trovare il massimo vantaggio sul 10-8. Si gioca, però, punto a punto, con Savigliano che rientra e poi prende nuovamente margine, fino al 13-17. La strada sembra in discesa per i ragazzi di Simeon, ma Sacripanti trascina i suoi al pari a 21 e il muro di Minelli e Giampietri regala il sorpasso 23-22. È sempre Sacripanti a mettere a terra il punto che porta al quarto set, confermato anche dal video-check chiesto dalla panchina sabauda: 25-23.Il quarto e ultimo set è un lungo botta e risposta, in cui la Geetit sembra nuovamente prendere vantaggio (8-7 prima, 17-15 poi). Savigliano, però, questa volta non ci sta e con carattere rientra fino al 21-21. Lì, a fare la differenza è la migliore precisione. Quella che manca a Listanskis, che mette out il pallone che regala l’occasione per chiudere agli ospiti. Ci pensa Pistolesi: 22-25.Una vittoria di gruppo.

Nel post-partita è proprio Matteo Pistolesi a farsi portavoce della soddisfazione saviglianese: “Siamo contenti per questo successo, perché arrivato in un palazzetto complesso e contro una squadra che aveva lottato a lungo negli scorsi match. I nostri primi due set sono stati di alto livello, poi nel terzo loro sono venuti fuori, ma siamo stati bravi a incassare a portare a casa il match nel quarto. Bologna è una squadra costruita per vincere, ma noi siamo stati bravi e credo che si possa dire che questa è una vittoria di gruppo. Chi è subentrato, anche solo per un servizio, è stato decisivo”.

Si torna a casa. Dopo i cinque punti conquistati lontano da casa, i biancoblu torneranno ora finalmente tra le mura accoglienti del PalaSanGiorgio di Cavallermaggiore. L’orario, però, è insolito: la sfida contro il Cus Cagliari, infatti, andrà in scena sabato 18 novembre alle ore 15.30.

Geetit Bologna – Monge Gerbaudo Savigliano 1-3 (14-25, 21-25, 25-23, 22-25)

Geetit Bologna: Sitti 4, Sacripanti 15, Listanskis 14, Baciocco 12, Giampietri 9, Donati 1, Ronchi 0, Brunetti (L), Minelli 0. N.E. Serenari. All. Marzola.

Monge Gerbaudo Savigliano: Pistolesi 3, Galaverna 16, Rainero 8, Rossato 28, Van De Kamp 6, Dutto 7, Calcagno 0, Gallo (L), Carlevaris 0, Rabbia (L), Brugiafreddo 4, Turkaj 0. N.E. Quaranta. All. Simeon.

Arbitri: Lentini, Bassan.

Durata set: 22′, 30′, 30′, 29′; tot: 111′.