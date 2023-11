I Bastardi di Pizzofalcone, stasera su Rai 1 l'ultima puntata: trama e anticipazioni

(Adnkronos) - Ultimo appuntamento con la quarta stagione della serie tv 'I Bastardi di Pizzofalcone' con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini, in onda questa sera alle 21.30 su Rai 1. Nella puntata dal titolo "Inganni", nella storica sartoria di Salita Vetriera viene trovato morto con un colpo di forbici il sarto Nunzio Coppola. Chi può essersi accanito con tanta brutalità sul corpo di un anziano tanto amato? Ancora una volta tocca ai Bastardi indagare per fare giustizia. Intanto, si stringe il cerchio delle indagini della Procura intorno a Lojacono: la squadra dei Bastardi è in pericolo quanto la vita di Marinella, la figlia dell’Ispettore.