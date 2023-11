Terna, Del Pizzo: "Con Tyrrhenian Lab creiamo profili con competenze uniche e trasversali"

(Adnkronos) - "Gli ingenti investimenti pianificati da Terna per incrementare l’efficienza, la resilienza e l’affidabilità della rete elettrica nazionale necessitano di una professionalità in grado di gestire le complessità legate alla transizione energetica. Grazie al Tyrrhenian Lab rafforziamo la nostra squadra, creiamo nuovi profili con competenze uniche e trasversali" . Così Francesco Del Pizzo, direttore Strategie di sviluppo rete e dispacciamento di Terna, in occasione dell’evento di inaugurazione della seconda edizione del master del Tyrrhenian Lab presso l’università di Cagliari.

"La transizione energetica avviene anche attraverso l’applicazione di strategie digitali funzionali all’integrazione delle fonti rinnovabili e alla gestione in sicurezza del sistema elettrico - ha spiegato -. Il master punta a sviluppare le competenze necessarie ad accettare questa sfida".

"L’università di Cagliari è per Terna un prezioso partner, punto di riferimento del territorio e garanzia di eccellenza nella formazione dei nostri futuri colleghi”, ha concluso Del Pizzo.