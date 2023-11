Agricoltura, Bergesio (Lega): "Bene i contratti di sviluppo per trasformazione dei prodotti: rinforzano Made in Italy"

Il Senatore Giorgio Maria Bergesio accoglie con favore la riapertura dello sportello dei Contratti di Sviluppo per il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

“ Con il Contratto di Sviluppo Invitalia sostiene gli investimenti di grandi dimensioni nel settore agro-industriale. L’investimento minimo richiesto è di 7,5 milioni di euro – spiega il senatore Bergesio - . Possono presentare domanda tutte le imprese di qualsiasi dimensione aziendale che hanno un programma di sviluppo impattante per il territorio e la filiera di riferimento. L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto o un mix tra finanziamento agevolato e contributo fino ad un massimo del 40% delle spese ammissibili ”.

Le spese ammissibili sono: suolo aziendale (max 10%), opere murarie (max 40% e 70% solo per progetti turistici), macchinari, impianti e attrezzature, programmi informatici, brevetti, licenze e consulenze (4% solo PMI).

Gli investimenti ammissibili riguardano l’attivazione di una nuova unità produttiva, l’ampliamento della capacità produttiva, la riconversione attività (diversificazione ATECO), la ristrutturazione unità produttiva o Cambiamento fondamentale o notevole miglioramento e l’acquisizione di un'unità produttiva in un'area di crisi (escluse procedure concorsuali).

“Il valore della produzione agroalimentare 2022 è stato di 580 miliardi di euro, pari a circa il 25% del PIL con 60,7 miliardi di euro di esportazioni prodotti agroalimentari Made in Italy – ha aggiunto il Senatore Bergesio - . I contratti di sviluppo trasformazione prodotti agricoli possono contribuire ancora di più a rinforzare un settore in netta crescita che, nonostante le difficoltà del mercato, riesce sempre ad emergere per qualità”.