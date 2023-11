Ceva, la minoranza sul teatro Marenco: "Chi lo gestirà? Quale sarà la stagione che verrà proposta?"

Con la stagione invernale teatrale ormai alla porte il gruppo di minoranza "Una svolta per Ceva" presenta un'interrogazione per conoscere il futuro del teatro marenco.

"Preso atto che siamo alle porte dell'inverno - scrive il consigliere Fabio Mottinelli - e che tutte le stagioni teatrali della nostra provincia sono già iniziate o stanno per avviarsi, con relativa pubblicizzazione dei vari cartelloni contenenti gli spettacoli in programma, chiediamo quali siano le intenzioni dell'Amministrazione per quanto riguarda la nostra città. Chi gestirà il Teatro Marenco e quale sarà la stagione che verrà proposta?"

L'interrogazione sarà oggetto del prossimo consiglio comunale.