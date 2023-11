Elsa Fornero protagonista di "Cherasco incontra" il 21 novembre

“L’indipendenza economica delle donne come valore sociale” è il titolo della serata all’auditorium di Banca di Cherasco con la docente dell’Università di Torino, economista ed ex ministro Elsa Fornero. L’appuntamento, che fa parte del ciclo “Cherasco Incontra”, sarà martedì 21 novembre, alle 20,45.

Fornero parlerà di un tema che approfondisce da due decenni, ragionando su istruzione, conoscenze e competenze per gestire la vita economica in maniera indipendente perché, come ha scritto in un recente intervento, “la battaglia per la parità di genere è anzitutto una battaglia di diritti umani, civili e sociali” e “l’istruzione è ancora - a dispetto di una crescente evidenza contraria, in questo tempo di lavoro povero - lo strumento migliore per una più soddisfacente e remunerativa posizione lavorativa e sociale”.

L’incontro è organizzato in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne: peraltro fu proprio l’ex ministro del Lavoro e Politiche sociali (Fornero aveva anche le delega alla Pari opportunità) a ratificare per l’Italia, nel 2012, il trattato di Istanbul sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.