Il Comitato 10 Febbraio programma le attività del “Giorno del Ricordo” 2024

Il Comitato 10Febbraio di Cuneo, l’associazione culturale che prende il nome dal “Giorno del Ricordo dei martiri delle Foibe”, si è riunito a Fossano, presso la sede dell’associazione Nazionale Alpini per programmare le attività future e le iniziative che metteranno in campo per “sensibilizzare le amministrazioni pubbliche al rispetto della legge del 30 marzo 2004 che è stata istituita per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe”, come ha spiegato Denis Scotti, presidente del comitato provinciale.

Insieme a lui, al tavolo dei lavori per realizzare iniziative in vari comuni della Granda: Anna Mantini, dirigente del Comitato 10 Febbraio e presidente dell’associazione Il Ragno, il Generale Antonio Zerrillo dirigente Comitato 10 Febbraio dell'Associazione Nazionale volontari di guerra, Maurizio Occelli, consigliere comunale di Savigliano, Ivanoe Lai assessore di Castelmagno, Sagjonevo Kulari, dirigente del Comitato 10 Febbraio, Chiara Carlini, giornalista. Per l'Associazione Nazionale Alpini che ha ospitato l’incontro e che collaborerà alla realizzazione di alcune iniziative come già avvenuto negli anni passati, era presente Aldo Meinero, presidente del Memoriale della divisione alpina Cuneense, Maurizio Castelli e Silvio Garelli.

Quest’anno il Giorno del ricordo avrà una valenza particolare, come spiegano dal Comitato, “perché solo pochi mesi fa, è passato al Senato il disegno di legge che istituisce i ‘viaggi del ricordo’ per far conoscere finalmente ai giovani la tragedia delle foibe. Pagina amara e, purtroppo, ancora relegata all’oblio della storia e di certi storici. Ci auguriamo – sottolineano – che si arrivi a una memoria condivisa e si renda giustizia agli italiani trucidati dai soldati del generale Tito”. Battaglia storica del senatore triestino Roberto Menia ha accolto con grande soddisfazione l’approvazione in Senato e che Scotti spera venga a Cuneo per la prima volta, in occasione di un convegno storico di ampio respiro.

In occasione dell’incontro, Denis Scotti e Sagjonevo Kulari hanno donato al gruppo degli alpini una targa commemorativa per ringraziarli per l’impegno e la dedizione nell’opera della memoria. Nelle foto il gruppo di lavoro, il momento della consegna della targa al presidente dell’associazione alpini, Aldo Meinero.