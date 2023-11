Il Comune di Mondovì partecipa a “Illumina Novembre”, la campagna di sensibilizzazione pubblica sul cancro del polmone

Il municipio illuminato per la Giornata delle malattie rare nel 2022

Rendere consapevole l’opinione pubblica dell'importanza di una patologia spesso legata esclusivamente al marchio negativo del fumatore e a quello, altrettanto avverso, della incurabilità. Questo, in breve, lo scopo principale della campagna di sensibilizzazione “Illumina Novembre” promossa da ALCASE, la prima organizzazione italiana no profit (Alliance) esclusivamente dedicata alla lotta per il cancro del polmone (Lung Cancer) attraverso la difesa dei diritti delle persone ammalate (Advocacy), il loro supporto materiale e morale (Support) e l’informazione a trecentosessanta gradi sulla malattia (Education).

La nona edizione della campagna comporterà come sempre due azioni distinte: da un lato l’esposizione di locandine informative sulle vetrine dei negozi, negli ambulatori medici, nelle farmacie, o in altri luoghi pubblici e privati; dall’altro l’illuminazione simbolica con il colore bianco (internazionalmente scelto per indicare il cancro del polmone) di luoghi particolari o di edifici istituzionali.

Anche quest’anno il Comune di Mondovì ha deciso di prendere parte all’iniziativa illuminando nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 novembre prossimi la Torre del Belvedere e l’atrio del Palazzo Comunale. Un piccolo gesto per dare conforto ai malati e alle loro famiglie e per contribuire a diffondere una informazione corretta e aggiornata sul cancro del polmone.