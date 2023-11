Il giornalista Aldo Cazzullo ospite della Fondazione Mirafiore di Fontanafredda

Venerdì 17 novembre, alle ore 19, il giornalista Aldo Cazzullo sarà ospite della Fondazione Mirafiore di Fontanafredda con una lezione dal titolo: "Quando eravamo i padroni del mondo. Roma: l’impero infinito" che prende spunto dal suo ultimo libro pubblicato da HarperCollins.

La storia del più grande impero di tutti i tempi rivive la sua perenne attualità attraverso la lettura acuta e illuminante di Aldo Cazzullo.

Il libro racconta la fondazione mitica di Roma, dal mito letterario di Enea a quello di Romolo. L’età repubblicana, con gli eroi – tra cui molte donne – disposti a morire per la patria. L’avventura di golpisti come Catilina e di rivoluzionari come Spartaco, lo schiavo che ha ispirato ribelli di ogni epoca. La straordinaria storia di Giulio Cesare e di Ottaviano Augusto, due tra i più grandi uomini mai esistiti. E la vicenda di Costantino: perché, se oggi l’Occidente è cristiano, se preghiamo Gesù, se il Papa è a Roma, è perché l’impero divenne cristiano.

Attraverso un racconto pieno di dettagli e curiosità, alla portata del lettore colto ma anche di quello semplicemente curioso, Aldo Cazzullo ricostruisce il mito di Roma, partendo dai personaggi e dalle storie e arrivando alle idee e ai segni. A cominciare da quello che è stato il simbolo di tutti gli imperi del mondo, da Roma all’America: l’aquila.

La lezione di Cazzullo sarà introdotta da una breve esibizione del Coro gregoriano Haec Dies diretto da Ezio Aimasso, dottore in Canto Gregoriano presso il Pontificio Istituto di musica sacra di Roma.

L'incontro è già sold out. In caso di disdetta si prega di inviare un'email a info@fondazionemirafiore.it in modo tale da poter lasciare il posto ad altri che sono interessati a partecipare.

Al termine dell’incontro, chi lo desidera, potrà cenare presso l'Osteria Disguido.

Per info e prenotazioni: tel. 0173 626442