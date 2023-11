Il "Vallauri" di Fossano alla fiera internazionale dei “maker” a Roma

La fiera internazionale dei “maker” che si tiene a Roma ormai da 11 anni, è un evento straordinario che mette in vetrina innovazione, creatività, ingegno e operosità di inventori provenienti da molteplici settori. La kermesse romana, rappresenta l'edizione europea della famosa manifestazione nata Negli Stati Uniti e riproposta nei vari continenti.

Quest'anno l'IIS G. Vallauri ha partecipato sia con uno stand dedicato, sia in qualità di istituto capofila della Rete e-mobility in collaborazione con altre 5 scuole delle 45 appartenenti alla rete con un’area espositiva dedicata a questo tema.

Il chopper elettrico, un esapode antropomorfo e un rilevatore dell'inquinamento ambientale, nato quest'ultimo dall'idea di voler rilevare la qualità dell'aria nei dintorni dell'istituto e all'interno degli ambienti in cui si svolgono le lezioni, sono i progetti presentati dal Vallauri assieme al V-Raptor, un pezzo unico, un prototipo molto particolare di monopattino elettrico a trazione integrale pensato appositamente per applicazioni in fuoristrada particolarmente gravose e costruito con materiali riciclabili, utilizzando tecnologie di lavorazione particolarmente avanzate. L'impegno dimostrato dagli studenti nel realizzare questo veicolo di mobilità dolce, con lo scopo di ridurre l'inquinamento e migliorare la mobilità anche su terreni accidentati, è stato premiato dall’organizzazione, come la miglior realizzazione.

Insieme ad un prototipo di motore a idrogeno, ad motorino e un kart convertiti in elettrico, i progetti dei vari istituti provenienti da Toscana, Emilia-Romagna, Sicilia, Basilicata e Calabria, rappresentano un esempio di come la scuola possa giocare un ruolo fondamentale nell'educazione alla sostenibilità e ispirare le future generazioni a contribuire alla costruzione di un mondo più pulito e tecnologicamente avanzato.