Imperial Dance Academy: la professionalità incontra la passione, ne parliamo con il presidente Eros Ghio

Imperial Dance Academy è una società sportiva con sede a Cuneo che offre una vasta gamma di corsi di ballo per tutte le età e livelli, danza sportiva e fitness.

La scuola è stata fondata da professionisti con anni di esperienza nel campo della danza sportiva, con l'obiettivo di fornire un insegnamento accurato e professionale a tutti gli allievi.

I corsi sono tenuti da istruttori qualificati e appassionati, che seguono gli allievi passo passo, aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi e a sviluppare le loro capacità.

Imperial Dance Academy è il luogo ideale per chi vuole imparare a ballare, divertirsi e mantenersi in forma in un ambiente accogliente e stimolante.

Ne parliamo con Eros Ghio, tecnico federale FIDS e presidente dell’Imperial Dance Academy di Cuneo.