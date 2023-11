La cultura della violenza: se ne parla a Bra con Mirella Serri

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il circolo di Bra “Carlo Bonsignore” della sezione ANPI Alba Bra in collaborazione con la Scuola di Pace “Toni Lucci” e la Consulta Pari Opportunità di Bra, organizza un incontro con Mirella Serri, che si terrà venerdì 24 novembre alle ore 21 nella Sala conferenze “G. Arpino”, in Largo della Resistenza a Bra.



Mirella Serri presenterà i suoi ultimi due libri editi da Longanesi: Mussolini ha fatto tanto per le donne! Le radici fasciste del maschilismo italiano (2022) e Uomini contro. La lunga marcia dell’antifemminismo italiano (2023). Il primo racconta il rapporto di Mussolini con le donne nella vita privata e nelle scelte politiche e affronta il tema del potere che il fascismo, attraverso il maschilismo di Stato, esercitò nel sancire, strutturare ed aggravare l’oppressione maschile sulle donne.

Uomini contro prosegue il racconto narrando come il modello fascista di supremazia maschile sia sopravvissuto al regime e abbia condizionato la stessa Italia repubblicana del Dopoguerra. Capire le radici culturali di questi fenomeni di prevaricazione ci aiuta a rimuoverli e perseguire una cultura di parità, di rispetto e collaborazione tra uomini e donne.



MIRELLA SERRI è una saggista e giornalista italiana, ricercatrice presso il Dipartimento di italianistica della Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università degli studi di Roma, collaboratrice di “La Stampa”, “l’Espresso” e “Corriere della Sera”.

Ha pubblicato diversi saggi su temi di letteratura, storia, politica e società, con particolare attenzione al periodo fascista e al ruolo delle donne nella società novecentesca e contemporanea.