Lavori alla Castiglia di Saluzzo per ospitare la tela gigante di Carlo Pittara

Nei primi giorni di dicembre è previsto l’avvio del cantiere per la nuova “casa” de "La Fiera di Saluzzo", tela dal pittore Carlo Pittara (Torino, 6 giugno 1835 – Rivara, 25 ottobre 1891), che è attualmente alla Gam – Galleria di arte moderna di Torino.

Per ospitare la tela “gigante” (è 4 mt per 8) saranno riqualificati gli ultimi locali non ancora oggetto di restauro nel complesso della Castiglia, la ex cappella che si affaccia sul cortile grande e l’attigua ex sacrestia.

Il progetto è stato firmato dallo studio professionale degli architetti saluzzesi Andrea Ruggeri e Federica Maffioli, mentre la parte impiantistica è stata curata da Marcello Nova dell’Ufficio tecnico del Comune. Il quadro presenta un soggetto estremamente realistico, seppur ambientato nel Seicento cioè 2 secoli prima di quando è stata dipinto, e rappresenta una fiera di campagna, con gli animali più disparati, cavalli e uomini.

Sullo sfondo, la città di Saluzzo ed il maestoso Monviso innevato. Sarà sistemato nella ex cappella del penitenziario che sarà trasformata ricavando due locali tecnici di fronte alle finestre, utilizzando una tinta scura per le pareti con la possibilità di controllare le luci durante la visita, e aggiungendo schermi per evidenziare dettagli. “Il racconto proposto – spiegano i progettisti -, grazie all’impiego delle tecnologie multimediali fornirà un’esperienza immersiva al visitatore, guidandolo a cogliere i numerosi particolari del quadro e le architetture dipinte, stimolandone la curiosità ad andarli a ricercare attraverso la visita della città di Saluzzo”

Per l’intervento il Comune ha stanziato 261 mila euro. I lavori dovranno terminare entro sei mesi. “Questo progetto – dice il sindaco Mauro Calderoni – ci permette di portare in città un quadro storico e importante che narra esso stesso la storia di Saluzzo. Inoltre, concludiamo in modo definitivo il restauro di tutta la Castiglia, restituendo ai saluzzesi e ai visitatori l’edificio più storico e simbolico dell’antico marchesato”.