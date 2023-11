L'impegno della Polizia di Stato per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

Anche quest’anno la Polizia di Stato parteciperà, con personale della Questura, specializzato in materia, agli incontri, organizzati da vari Enti, in occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”:

il 15 novembre, alle ore 20.30, nel salone consiliare del Comune di Borgo San Dalmazzo, organizzato dall’amministrazione comunale, si terrà un incontro aperto a tutta la cittadinanza dal titolo: “Violenza di genere: prevenzione ed intervento” con il fine di approfondire le tematiche della violenza psicologica, fisica e dello stalking nei confronti delle donne. Nel corso dell’evento verranno evidenziate le attività di prevenzione e le azioni di intervento che si possono mettere in campo nelle situazioni di maltrattamento nei confronti delle donne.

Ill 16 novembre, dalle ore 09.30 alle 10.30, si terrà un incontro presso la sede dell’azienda “Swisslog Healthcare Italy Srl” (che si occupa di XXX), sita in Cuneo, via degli Artigiani n.12, organizzato dai vertici aziendali in collaborazione con la Confindustria di Cuneo, al fine di sensibilizzare tutti i dipendenti sull’argomento e fornire gli strumenti utili per riconoscere e poter aiutare eventuali persone in difficoltà.

Il 23 novembre, alle ore 11.00, la Fondazione della Banca d’Alba ha organizzato, presso il Teatro Sociale “G. Busca” di Alba, un incontro rivolto agli studenti delle scuole superiori del territorio, per promuovere insieme la lotta contro la violenza di genere.

Il 24 novembre, nel pomeriggio, si terrà presso la sede dell’azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, una tavola rotonda sul tema “Violenza di genere”, a cui parteciperanno il Sindaco di Cuneo, alcuni rappresentanti dell’A.S.O., dell’associazione “Mai + sole”.

Il 29 novembre, alle ore 20.45, è stato organizzato, presso la sala consiliare del Comune di Cherasco, organizzato dall’amministrazione comunale, un convegno dal titolo: “Quale risposta alla violenza sulle donne”.

La Polizia di Stato ha inoltre programmato, sempre in occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”, altre iniziative:

il 24 novembre 2023, alle ore 9.30, presso la palestra dell’Ex Media 4 di Cuneo, via Bassignano n. 14, operatori di questa Divisione Anticrimine, della Squadra Mobile, dell’Associazione Sportiva dell’A.N.P.S. -. Sezione di Cuneo e dipendenti della locale Questura che hanno fatto parte del Gruppo Sportivo “Fiamme Oro” incontreranno gli studenti dell’Istituto Superiore “Sebastiano GRANDIS” di Cuneo.

L’iniziativa, organizzata unitamente al Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo, consiste in un momento formativo sulla tematica della violenza contro le donne, fornendo una dimostrazione concreta sulle tecniche di difesa personale.

L’obiettivo, oltre ad avvicinare i ragazzi all’Istituzione della Polizia di Stato, è quello di trasmettere il messaggio che lo sport può costituire un antidoto contro la violenza, facilitando la crescita nei rapporti interpersonali e rappresenta vettore di importanti valori quali la solidarietà, il rispetto delle regole ed il rispetto per gli altri, elementi alla base di una società sana.

Il 25 novembre 2023, in Piazza Audifreddi, nella mattinata, sarà presente lo stand “Questo non è amore”, nota campagna di sensibilizzazione sul tema che la Polizia di Stato porta avanti da anni, presso il gazebo saranno presenti Operatori di questo Ufficio, rappresentati del Centro Antiviolenza, del Consorzio socio – Assistenziale del Cuneese e della Rete antiviolenza Cuneo, per sensibilizzare la cittadinanza sulle modalità di tutela e di protezione da ogni forma di violenza.