Mutui e inflazione erodono gli stipendi dei lavoratori: per Confindustria la risposta è l'educazione finanziaria nelle imprese [VIDEO]

Le difficoltà che oggi un numero crescente di dipendenti delle aziende è chiamato ad affrontare, dall’erosione del reddito da lavoro, all’elevata inflazione, dalla riduzione del potere d’acquisto, all’aumento dei tassi che pesano sulle rate dei mutui, hanno un peso significativo sulla loro vita e sulle loro famiglie. Pignoramenti, cessioni del quinto, anticipi dei trattamenti di fine rapporto, sono fenomeni che sempre più spesso devono essere affrontati dagli uffici delle risorse umane.

Oggi, in Confindustria Cuneo, ha preso il via un workshop rivolto proprio a chi, all'interno delle aziende, si occupa di risorse umane. Un incontro che mette in relazione due aspetti: quello economico finanziario e quello di welfare aziendale. Perché il punto di partenza è uno: il valore dei dipendenti e il loro benessere.

Un dipendente che gode anche di salute finanziaria fa bene anche all'impresa per cui lavora. Ma cosa possono fare concretamente le aziende? La risposta più banale potrebbe essere: aumentare gli stipendi. Ma serve anche e soprattutto educazione finanziaria.

Il progetto è suddiviso in due momenti. Il primo, rivolto appunto ai Responsabili delle Risorse Umane delle Aziende, si è svolto oggi 14 novembre. Gli stessi funzionari delle banche hanno dato informazioni sugli strumenti finanziari che possono mitigare la vulnerabilità finanziaria dei lavoratori.

Il secondo step coinvolgerà direttamente i dipendenti delle Aziende associate che ne faranno richiesta tramite il loro ufficio del personale. Sarà possibile organizzare momenti formativi di educazione finanziaria sul posto di lavoro, oppure strutturare, attraverso il servizio di assistenza sociale d’impresa di Confindustria Cuneo, desk di ascolto e orientamento. Tutte le attività potranno essere progettate in base all’area di interesse e ai bisogni emergenti.

Ai nostri microfoni Giuseppe Peirotti, presidente della sezione Credito e Finanza di Confindustria Cuneo e Alessandra Dogliani, che si occupa invece del servizio di Assistenza sociale d'impresa sempre per Confinudustria.