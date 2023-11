Sarà intitolata al Comandante Angelo Di Palma la sala riunioni della Polstrada di Mondovì

Giovedì 16 novembre alle ore 12 si terrà la cerimonia di dedica della sala riunioni della Sottosezione Polizia Stradale di Mondovì alla memoria del Sostituto Commissario coordinatore Angelo Di Palma già Comandante di quel Reparto dalla sua istituzione avvenuta il 23 novembre 2004 e deceduto, dopo una breve malattia, il 26 febbraio 2021.

Arruolatosi nella Polizia di Stato nel 1983, aveva in precedenza comandato per 9 anni la Sottosezione Polizia Stradale di Roreto di Cherasco (CN) e dopo quasi 40 anni nella Specialità della Polizia Stradale aveva lasciato il servizio il 31 gennaio 2020 per sopraggiunti limiti di età.

Il Comandante Di Palma conosciuto e stimato in tutto il territorio nazionale, si è sempre distinto per onestà, rettitudine e senso del dovere, attaccamento al servizio ed elevatissima competenza professionale tanto da costituire esempio non solo per il personale del proprio Reparto ma per la Polizia Stradale tutta.

Nell’ultimo decennio aveva improntato la propria azione anche alla formazione del personale presso il Centro Addestramento della Polizia di Stato di Cesena, contribuendo alla realizzazione di “linee guida” ad uso del personale della Polizia Stradale, ricevendo ampio apprezzamento dai vertici dell’Amministrazione.

Alla cerimonia prenderanno parte le Autorità locali, religiose, i familiari di Angelo, i tantissimi amici e colleghi che lo hanno conosciuto nonché il direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato Prefetto Dr. Renato Cortese su delega del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - Prefetto dr Vittorio Pisani.