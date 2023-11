Un seminario di formazione per amministratori locali a Savigliano

"L'ente locale non è in grado di funzionare in modo efficiente, efficace ed economico se non si crea un flusso collaborativo e di raccordo tra l'organo politico e gli enti preposti alla gestione".

Con questa consapevolezza ha preso il via lunedì sera, nel Municipio di corso Roma, il seminario di formazione per Amministratori locali. Quattro incontri in tutto, da due ore ciascuno, rivolti ad Assessori e Consiglieri Comunali.

La prima serata ha avuto per temi “Gli organi politici ed i rapporti istituzionali” (relatore il Segretario generale del Comune di Savigliano Carmelo Bacchetta) e “Programmazione, organizzazione e gestione delle risorse umane dell’ente locale” (relatore Paolo Goldoni, vice segretario generale responsabile Settore Servizi legali e amministrativi). All'incontro iniziale era presente anche il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo.

L'11 dicembre si parlerà di “Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici”, con il responsabile del Settore Urbanistica e Assetto del territorio Giovanni Rabbia e Francesca Ferrato, presidente della Commissione edilizia.

Il 15 gennaio il focus sarà su “Bilancio e tributi”, con Marco Pancani, responsabile del Settore Servizi Finanziari, e Francesca Di Meo, responsabile del Settore Tributi.

L'ultimo appuntamento sarà il 19 febbraio. Il responsabile del Settore Servizi Informativi, Assistenziali, Sociali e Scuola Enzo Romano approfondirà il tema dei “Servizi Socio Assistenziali”, mentre la responsabile del Settore cultura Laura Mellano parlerà dei “Servizi culturali e sport”.