Vandalizzato il pianoforte donato da Lorenzo Bongiovanni a Villanova Mondovì

E' stato vandalizzato il pianoforte che il compositore Lorenzo Bongiovanni aveva donato, lo scorso aprile, a Villanova Mondovì, per allietare le persone e avvicinare tutti alla musica (leggi qui).

Le coperture dei tasti sono state divelte, completamente distrutto il seggiolino per sedersi a suonare, senza contare tracce di acqua e altre bevande sul pianoforte.

"Sono molto dispiaciuto per quanto è successo - spiega Bongiovanni - ho notato che il piano era stato danneggiato oggi pomeriggio: ero passato per un controllo e per le piccole manutenzioni che effettuo periodicamente anche al pianoforte che si trova a Mondovì in piazza Maggiore."

Lo strumento era stato donato e posizionato nell'area commerciale dell'Annunziata per dar modo a chiunque di suonare e ascoltare un po' di musica.

Un fatto che denota la grave mancanza di senso civico e di rispetto per il bene comune.

"Lo sgabello verrà sostituito - dice Bongiovanni - e cercherò di ripristinare le coperture dei tasti, anche se sarà impossibile intervenire in modo completo. La mia intenzione è quella di lasciarlo ancora qui, nella speranza che il fatto non si ripeta".

Ora verrà rimesso in sesto dal suo donatore, per quanto possibile.