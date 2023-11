Perché l’obbligo di smaltire le cartucce e i toner esausti?

Le cartucce a getto d’inchiostro e toner per stampanti laser e nastri, danno origine a rifiuti speciali non pericolosi (classificati con CER 080318); i quali non possono essere portati in area ecologica né smaltiti nei rifiuti “indifferenziati”.

La normativa ambientale prevede obblighi e sanzioni “pesanti” in merito alla non corretta gestione dei rifiuti.

La PGF di GRASSO F.lli può provvedere al ritiro delle Vostre cartucce fornendovi un comodo contenitore “ECOBOX” da tenere presso la Vostra attività.

Una volta all’anno verrà effettuato il ritiro con una spesa contenuta e fissa senza che Voi dobbiate ricordarvelo.

Per ulteriori informazioni:

Telefono 0172-911108

Sito https://www.pgfgrasso.com/

E-mail: pgf@pgfgrasso.it