Cos'è e a cosa serve il Super Jump

Il Super Jump è un innovativo approccio al mondo del fitness: è un allenamento di tipo cardiovascolare, caratterizzato da un ridotto stress sulle articolazioni, che promette un'esperienza divertente e coinvolgente. Durante una sessione di Super Jump, infatti, i partecipanti si impegnano in una serie di salti su un trampolino elastico, un'attività che ricorda i giochi dei più piccoli, ma con l'aggiunta di un accompagnamento musicale energizzante e una serie di esercizi mirati.

Come nasce e perché scegliere il Super Jump

Jill Cooper, una rinomata trainer, ha introdotto questo allenamento definito da lei stessa come "scaccia-pigrizia" nel 2009. Da allora, ha costantemente aggiornato i programmi di allenamento, focalizzandosi sul Super Jump per la perdita di peso, la riduzione della cellulite e il rafforzamento muscolare.

Il Super Jump Fitness, come suggerisce il termine "jump" (salto) nel suo nome, pone l'attenzione principale sul movimento associato al salto. Durante questa attività aerobica e divertente al tempo stesso, i partecipanti saltano su un tappetino elastico eseguendo salti a diverse velocità e altezze, oltre che alcuni movimenti di aerobica tradizionale, accompagnati da musica scelta appositamente. Tale combinazione di musica e del tappetino elastico rende questa disciplina estremamente divertente e adatta anche a coloro che in genere non sono appassionati di fitness. Nonostante il suo aspetto ludico, però, il Super Jump Fitness è un allenamento estremamente impegnativo dai tanti benefici.

I benefici del Super Jump

Il Super Jump Fitness, grazie alla sua peculiare modalità di allenamento, produce una serie di notevoli benefici per il corpo. Innanzitutto, favorisce un'incredibile attivazione delle fibre muscolari, ovvero coinvolge più intensamente i muscoli (rispetto a un normale allenamento), portando ai risultati sperati in minor tempo.

Inoltre, il Super Jump accelera il metabolismo, il che si traduce in una maggiore capacità del corpo di bruciare calorie e grassi, un aspetto cruciale per chi desidera dimagrire o tonificare il proprio corpo. Un altro vantaggio significativo è il notevole incremento del flusso linfatico: il sistema linfatico svolge un ruolo essenziale nella depurazione del corpo da tossine e scorie, e un aumento del flusso linfatico è sinonimo di una migliore pulizia interna del nostro organismo.

Ma i benefici del Super Jump non si fermano qui: tale attività, infatti, si è dimostrata efficace anche nel migliorare i livelli di colesterolo, contribuendo a ridurre il colesterolo cattivo (LDL) e a promuovere il colesterolo buono (HDL). Risulta un alleato prezioso anche per chi soffre di diabete, in quanto aiuta a ridurre i livelli di glicemia nel sangue, contribuendo a mantenere sotto controllo la condizione.

In quanto attività fisica intensa, aumenta l'assorbimento di ossigeno, migliorando la capacità cardiorespiratoria e permette al corpo sarà di utilizzare l'ossigeno in modo più efficiente, il che è essenziale per le prestazioni atletiche, oltre che agire positivamente sulla pressione sanguigna, abbassandola, il che è particolarmente importante per coloro che soffrono di ipertensione.

Oltre a questi benefici, il Super Jump è caratterizzato da tutta quella serie di vantaggi delle attività aerobiche tradizionali: aiuta a minimizzare la visibilità della cellulite, a ridurre il grasso corporeo e a far sentire le gambe più leggere. Inoltre, l'allenamento sul trampolino elastico favorisce prestazioni migliori in altri sport come il calcio, il basket e la pallavolo, grazie all'aumento della resistenza fisica e della forza muscolare.

Questo “allenamento su trampolino”, pur essendo intenso, è a basso impatto sulle articolazioni, il che lo rende sicuro anche per chi ha problemi muscolo-scheletrici. In ultimo, questa forma di esercizio può promuovere il benessere tiroideo, particolarmente utile per coloro che soffrono di ipotiroidismo.

Concludendo, il Super Jump Fitness offre una serie di vantaggi per il corpo e la salute generale ed è un'alternativa eccitante e altamente efficace alle routine di allenamento più tradizionali, oltre a essere semplice da eseguire, grazie alla facile reperibilità dei prodotti Jill Cooper, tra i quali si trovano non solo attrezzi ginnici, ma anche integratori e creme per dimagrire velocemente e per ritrovare la forma a qualsiasi età.