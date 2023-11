Cucina giapponese, un mix di gusti speciali

La cucina giapponese piace molto anche a noi italiani che abbiamo cominciato a conoscerla grazie al sushi che ad oggi resta, senza ombra di dubbio, la pietanza più amata. In realtà la tradizione culinaria del Sol Levante nasconde davvero un mondo meraviglioso fatto di sperimentazioni tra ingredienti apparentemente così distanti che invece trovano la perfetta unione, regalando piatti davvero molto sfiziosi. Insomma è facile “perdersi” nel leggere un menù al ristorante giapponese, perché la lista delle pietanze proposte può essere davvero lunghissima!

Sushi all you can eat Roma: ecco Konnichiwa

Abbiamo accennato all’della cucina giapponese e su questo torneremo dopo. Perché adesso è tempo di parlare di sushi e precisamente di sushi all you can eat Roma ! Se siete amanti delnon potrete non prendere in considerazione la possibilitàda. Qui gli esperti chef italiani e asiatici lavorano gomito a gomito per offrire alla clientela un sushi freschissimo, fatto solo con ingredienti di prima scelta, e voi avrete la possibilità di gustarne a più non posso. Il ristorante sorge a Ottaviano ed è un luogo davvero perfetto per trascorrere del tempo in compagnia, mangiando del buonSe poi a questo si aggiunge anche la possibilità del sushi all you can eat… non ci sono davvero motivi per non provare il nostro ristorante!

Amanti della carne, del pesce o vegetariani?

Come accennato in precedenza, la cucina giapponese è una cucina particolarmente versatile, in grado di accostare ingredienti anche molto diversi tra di loro per sapore e caratteristiche creando però una perfetta fusione. Non stupisce dunque che abbracci una platea di consumatori piuttosto ampia. La cucina tradizionale del Sol Levante piace infatti agli amanti della carne ma anche a quelli del pesce; e piace anche ai vegetariani perché sono davvero tantissime le pietanze a base di sole verdure. Non solo sushi, insomma, quando si parla di cucina giapponese. E Konnichiwa, grazie alla sapienza dei suoi chef, sempre pronti a sperimentare, è in grado di fornire alla sua clientela una vasta e variegata offerta che possa accontentare il palato di tutti. Venite a trovarci nel nostro ristorante di Roma, in via Otranto 9/11, alla fermata Ottaviano della Metro A. Per passare piacevoli ore in compagnia delle più gustose pietanze giapponesi.