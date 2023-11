Essenziali per l’ufficio: cosa non deve mancare nel reparto cancelleria

Dopo un lungo periodo di smart working a casa, sono tante le aziende che hanno scelto una soluzione bilanciata offrendo qualche giorno da casa e altri direttamente in sede. Questo però ha portato a dover riorganizzare gli spazi, fare un inventario e capire cosa manca e cosa serve acquistare. Tra i beni deperibili o più consumati nelle sedi di lavoro c’è la cancelleria. Ecco perché oggi vogliamo fornirti una sorta di guida per capire quali sono gli essenziali per l’ufficio che non devono mancare.

Carta e cartucce per stampare

Nonostante si sia passati al digital per archiviazione fatture, documenti e email, sono tante le occasioni in cui dobbiamo ancora stampare. Ecco perché in azienda non devono mai mancare la carta per la stampante, scegliendo tra vari formati, e ovviamente le cartucce o i toner a seconda del dispositivo a disposizione.

Se cerchi un buon prezzo e un servizio di consegna veloce, puoi acquistare la carta su UfficioDiscount.it dove vengono venduti pacchi A3, A4, A5 e persino bancali per chi ha bisogno un quantitativo molto alto per la propria azienda.

Tutto l’essenziale per la scrittura

Un secondo capitolo va dato al mondo della scrittura: penne, matite ed evidenziatori ma anche block notes, quaderni e taccuini sono essenziali in qualsiasi ufficio. Fai in modo che ogni scrivania abbia la propria fornitura a disposizione e crea un armadietto con delle scorte; ovviamente per le matite non devono mancare i temperini e le gomme cancellabili in abbinamento.

Qualche accessorio in più

Importanti, magari non su tutte le postazioni ma a disposizione di tutti, sono alcuni dispositivi di cancelleria come forbici, cucitrici e graffette. Dovrebbero essere messi nella zona della stampante così da favorire l’archiviazione ordinata dei documenti realizzati, evitando che i fogli possano perdersi.

Tutto in ordine con sistemi di archiviazione

Altrettanto essenziali per l’ufficio sono strumenti pensati per mantenere ordinato e pulito l’ambiente. Alcuni studi hanno dimostrato che scrivanie e ambienti di lavoro puliti e ordinati possano essere molto più produttivi quindi scegliendo contenitori, cartelline, scatole da archivio e porta documenti potresti ottenere importanti benefici che non dovresti dare per scontato.

Rinnovare l’arredo

Valuta anche di rinnovare l’arredo dove necessario, potrai pensare di sostituire le scrivanie con modelli più moderni o semplicemente ampliare lo spazio di archiviazione con cassettiere, classificatori, armadi e scaffali da posizionare in modo strategico.

Ricordare l’aspetto green: come ridurre gli sprechi

Negli ambienti più grandi, spesso si assiste ad uno spreco di materiale. La carta consumata senza troppo ritegno e ora che si richiede una maggiore attenzione nell’inquinamento ma anche nelle gestioni economiche ci sono soluzioni che possono aiutare a conservare e sfruttare al meglio il materiale deperibile.

Per prima cosa provare a digitalizzare le comunicazioni: brochure, dépliant e altri materiali possono spesso essere inviati via email o magari con un innovativo e divertente QR Code che può essere creato in un battibaleno online. Oltre ai cartacei verso l’esterno, è importante iniziare a prestare attenzione alla burocrazia interna: talvolta si stampano triplici copie di documenti che potrebbero essere archiviati digitalmente e mantenuti stampati in un’unica versione. In più consigliamo di responsabilizzare i propri dipendenti fornendo a ciascuno un kit di cui sarà responsabile potrà fare la differenza.