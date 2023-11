Open Baladin cerca 130 volontari per accendere le luci di piazza Foro Boario e dare il via al Natale cuneese

Manca poco più di un mese al Natale e già si guarda agli eventi e alle iniziative che animeranno il mese di dicembre a Cuneo. Non è ancora stata ufficializzata l'edizione 2023 di Illuminatale, ma c'è già la data dell'iniziativa che, da anni, dà il via agli appuntamenti.

Il 6 dicembre, infatti, in piazza Foro Boario, tornerà l'accensione dei 130 alberi della piazza. Un evento che si ripete da diversi anni, creato e voluto da Open Baladin Cuneo, che proporrà una serata ricca di sorprese.

Per l'accensione, servono 130 volontari, uno per ogni albero presente in piazza. Nessuno spreco di corrente, le luci saranno alimentate da batterie. Come funziona? Bisogna telefonare a Open Baladin oppure presentarsi direttamente nel locale. Ogni volontario, a cui verrà assegnato un numero corrispondente al "suo" albero, verserà una quota di 20 euro, che saranno interamente devoluti alla Fondazione Ospedale Cuneo onlus, ricevendo anche un pacco pieno di prodotti del valore addirittura superiore ai 20 euro versati.

Un'iniziativa, quindi, che non solo accenderà la piazza ma che servirà anche a sostenere l'ospedale della città.

L'appuntamento è quindi per il 6 dicembre, attorno alle 19. L'accensione scatterà attorno alle 20, con il countdown. Un evento ormai amatissimo, che si ripete dal 2016. Solo il Covid è riuscito a fermarlo per due anni.

Nell'attesa, la piazza si riempirà di Natale. Una carrozza guidata da un elfo permetterà ai bambini di fare il giro della piazza seduti accanto a Babbo Natale; poi ci sarà l'animazione di Prisma Danza con la marching band e lo spettacolo Calidè.

Ancora, musica natalizia in chiave elettronica con Davide Donadei ed Enrico Gosmar, la mostra AlterLego all'interno del locale e, chiaramente, beerbrulé e zucchero filato per tutti.

Non mancherà il Babbo Natale gigante a tenere compagnia in piazza e a ricordare che, l'8 dicembre, tornerà la Babbo Run, con partenza sempre da piazza Foro Boario davanti all'Open Baladin.

Ma un evento per volta. Si parte il 6 dicembre e si cercano 130 volontari per schiacciare il pulsante che accenderà il Natale a Cuneo. Basterà telefonare o rivolgersi direttamente al locale, per essere protagonisti di una serata di musica, divertimento e, ovviamente, tante luci. Con un occhio al risparmio energetico.