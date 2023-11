Centallo ricorda il maestro Massimo Nosetti con un concerto per pianoforte e organo

Con un concerto per pianoforte e organo, sabato 18 novembre, verrà ricordato a Centallo il maestro Massimo Nosetti, una delle figure più autorevoli del panorama organistico internazionale, docente per quasi 30 anni al Conservatorio di Cuneo. L’evento, in occasione del decimo anniversario dalla scomparsa, rientra all’interno della rassegna Concerti per Organo.



La serata vedrà l'esibizione di Gaia Federica Caporiccio al pianoforte e Tommaso Mazzoletti all'organo. Gaia Federica Caporiccio, originaria di Firenze, dopo il diploma in pianoforte conseguito a soli 18 anni al Conservatorio della propria città, ha perfezionato l’interpretazione sotto la guida di maestri quali De Maria, Ashkenazy, Antonioli, Canino, Masi, Farulli, Ancillotti; attualmente è docente presso il Conservatorio di Parma.

Mazzoletti, nativo di Novara, è stato uno degli ultimi allievi di Nosetti; successivamente al diploma si è perfezionato Francia e Svizzera. Ha all’attivo concerti in tutta Europa e USA e diverse incisioni discografiche; attualmente è organista titolare a Losanna e Gland (Svizzera).

“Per Centallo il concerto In memoriam Massimo Nosetti è ormai una tradizione, giunta quest'anno alla nona edizione - afferma il maestro Luca Rosso, direttore artistico del progetto -. Sabato saranno presenti con noi la famiglia, colleghi ed ex allievi per ricordare un grande uomo e musicista, scomparso troppo presto”.

La rassegna è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Bene Banca, Centallo Viva Odv, Brondino Vegezzi-Bossi e dal Comune di Centallo. Il concerto inizierà alle ore 21 nella chiesa S. Giovanni Battista. Ingresso libero.