Il Milanollo di Savigliano si prepara ad accogliere "La tragédie de Carmen"

La Lirica Tamagno persegue il suo obiettivo di bilanciare tradizione ed innovazione, con un cartellone che propone repertorio classico e contemporaneo.

La prima data de "La tragédie de Carmen" con la regia di Alberto Barbi, gli attori-cantanti Irene Molinari, Giuseppe Raimondo, Maria Cristina Napoli e Gangsoon Lee e con una quindicina di elementi dell'orchestra Bartolomeo Bruni diretta da Takahiro Maruyama sarà venerdì 1° dicembre al teatro Milanollo di Savigliano (alle 20,45).

Un femminicidio che risale all’Ottocento. Non solo, la prima eroina della lirica a finire uccisa in scena. Carmen, il personaggio nato dalla fantasia di Prosper Mérimée - che ispirò poi il compositore Bizet – è purtroppo figura ancora drammaticamente attuale. E offre lo spunto per una riflessione, in un momento in cui sono già oltre 90 le donne assassinate in Italia dall’inizio dell’anno, con le statistiche che ci pongono tra i primi posti in Europa in questa triste classifica.

Indomabile, coraggiosa, la zingara andalusa si professa dichiaratamente libera di amare, ma è conscia della tragica sorte a cui è destinato l’oiseau rebelle (come citato in una celebre aria): morirà, vittima di un delitto di genere e non passionale, rifiutando il ruolo assegnato alle donne da una morale bigotta e maschilista.

Biglietti acquistabili presso la Libreria Mondadori di Piazza Santarosa 40, oppure online: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/la-tragedie-de-carmen