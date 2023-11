Iniziative Zonta club Cuneo nel mese dedicato al contrasto della violenza sulla donna

Dopo il successo dell’incontro con Chiara Ruffa, professoressa ordinaria in Relazioni Internazionali presso il Ceri Sciences Po di Parigi, che ha relazionato (venerdì 3 novembre) sulla condizione della donna nel mondo e sulla parità di genere, continua il programma di iniziative promosse dal club Zonta Cuneo nel mese dedicato al contrasto alla violenza sulla donna.

Iniziative che si collocano nel calendario di eventi in collaborazione con l’Assessorato alle Pari opportunità del Comune di Cuneo, nell’ambito della Rassegna “8 marzo è tutto l’anno” e la rete antiviolenza.

Dal 15 novembre fino all’11 dicembre presso il Museo diocesano di Cuneo (in collaborazione con il liceo scientifico Peano) si inaugura la Mostra "Lbere di vivere": originali fumetti che parlano di partecipazione per una educazione civica e finanziaria attraverso una piena inclusione sociale.

La mostra propone una visita guidata mercoledì 22 novembre alle 15. Ingresso gratuito nei seguenti orari venerdì 14-18; sabato e domenica 10- 13/14-18.

L’iniziativa è un progetto di Global Thinking Foundation, che attraverso un linguaggio “disegnato” dedicato in particolare alle nuove generazioni, vuole prevenire situazioni di violenza economica e isolamento sociale delle donne, contribuendo ad un cambio di visione.

Gli stessi obiettivi del docufilm, firmato dalla medesima produzione e con lo stesso titolo “Libere di vivere”, in programma al Cinema Monviso mercoledì 22 novembre alle 10 per le scuole, a cui seguirà dibattito

Prenotazioni: elisabetta.priano@gltfoundation.com

Sempre a cura di Zonta club Cuneo, domenica 26 novembre alle 11 è in programma un “caffè musicale” con caffè offerto dal sodalizio femminile. L’ensemble Feel Armonia si esibirà presso la panchina rossa nei giardini Fresia, ex zoo di Cuneo. In caso di pioggia il momento di musica e riflessione si svolgerà sotto i portici in corso Nizza 12.