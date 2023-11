Villanova Mondovì: a BEE anche Coldiretti Cuneo

In Provincia di Cuneo sono oltre quaranta i tipi di formaggio prodotti con latte ovino e/o caprino, in purezza oppure miscelato con latte vaccino, custodi di antiche tradizioni e caratteristiche organolettiche che ne fanno prodotti unici. È quanto evidenzia Coldiretti Cuneo che, nell’ambito della Fiera nazionale BEE – Sapori di Montagna, domenica 19 novembre a Villanova Mondovì, organizza con Campagna Amica l’incontro “Storie di Uomini e Formaggi: degustazione guidata di formaggi di agricoltura eroica in abbinamento con i vini The Green Experience”, con l’obiettivo di svelare i volti e le voci dei produttori dietro i formaggi e di assaporarne l’origine.

Un maestro assaggiatore ONAF – spiega Coldiretti Cuneo – guiderà i partecipanti nella degustazione di tre formaggi ovicaprini Made in Cuneo, diversi per stagionatura, composizione, razze ovicaprine di origine e territorio di provenienza, dall’alta Val Tanaro all’Alta Langa al Cuneese. Sarà un viaggio sensoriale accompagnato dai racconti dei produttori – Anna Maria Castagnino, titolare dell’omonima azienda agricola di Ormea, Gianluca Fracchia dell’azienda agricola “Campratè” di Niella Belbo, e Paolo Pellegrino dell’azienda agricola “Il Sogno” di Boves – per scoprire peculiarità, storie e aneddoti alla base di alcune eccellenze casearie delle nostre terre.

I formaggi saranno degustati in abbinamento a vini marchiati “The Green Experience”, ossia prodotti secondo un rigoroso disciplinare che prevede il rispetto di pratiche agronomiche e metodi di lotta sostenibili per prendersi cura del paesaggio collinare, conservare le risorse naturali del suolo e la biodiversità in vigneto e offrire la massima qualità al consumatore.

“Sarà un’occasione speciale per i visitatori di BEE di apprezzare da vicino la dedizione e la passione degli imprenditori agricoli locali e il valore del formaggio locale, autentico e sostenibile, contro la minaccia del ‘latte’ finto e dei prodotti caseari di laboratorio spacciati per vero cibo in un mercato sempre più standardizzato” dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo.

Non solo eccellenze casearie a BEE: domenica in Fiera non mancheranno i produttori Campagna Amica a colorare di giallo il mercato del gusto tra le vie del centro di Villanova Mondovì.

“A BEE portiamo alcuni esempi di un patrimonio agroalimentare che racconta la biodiversità delle nostre terre e la sostenibilità degli allevamenti, contro le bugie dei ‘cibi’ sintetici che, dietro l’alibi della tutela ambientale e del benessere animale, nascondono interessi speculativi che mettono a rischio stili alimentari naturali, fondati su qualità e tradizione” evidenzia il Direttore di Coldiretti Cuneo, Fabiano Porcu.