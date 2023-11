Savigliano, l’Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII ospita il programma "Girls code it better"

Per il sesto anno consecutivo l’Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII ospiterà il programma GIRLS CODE IT BETTER, laboratorio di progettazione, di programmazione informatica e fabbricazione digitale indirizzato alle ragazze delle secondarie di primo grado del nostro Istituto.

L’iniziativa ha l’obiettivo di avvicinare le ragazze ai linguaggi di programmazione e alle nuove competenze digitali, in modo da renderle capaci di comprendere, creare e utilizzare consapevolmente il web e le tecnologie informatiche.

Una grande novità quest’anno: oltre ai due club saviglianesi, con sede presso la Scuola Secondaria I grado “G. Marconi”, partiranno gli incontri delle Girls anche nel nuovo club della sede di Marene. L’Istituto Papa Giovanni XXIII potrà così vantare la presenza di ben tre club Girls, per un totale di 81 ragazze coinvolte!

Le alunne, che provengono dalle classi prime, seconde e terze dell’Istituto, sono appassionate e cusiose di tutto ciò che è tecnologico: frequenteranno un laboratorio completamente gratuito di 2 ore e mezza settimanali, da novembre 2023 a marzo 2024, per un totale di 45 ore di programmazione.

A stimolarle, curiosare, scoprire ed apprendere insieme a loro, tre figure che le seguiranno per l’intero percorso, tutti docenti dell’IC: per la sede saviglianese la Prof.ssa Annalisa Catalano (che sarà presente anche nel club marenese) e il Prof. Marco Panuzzo, mentre su Marene i lavori saranno coordinati dalla Prof.ssa Micaela Scarangella.

L’Istituto, unico della provincia di Cuneo ad essere stato scelto come sede di questo progetto di rilevanza nazionale, è orgoglioso di ospitare questa innovativa attività: le girls lavoreranno su percorsi di fabbricazione digitale in connessione con enti del territorio, avvalendosi di strumenti quali il disegno e la stampa 3D, l’elaborazione in realtà virtuale e realtà aumentata, l’elettronica, per realizzare prodotti che presenteranno, a fine percorso, all’intera comunità scolastica e cittadina.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di innescare un meccanismo atto a incoraggiare le ragazze a prendere in considerazione anche percorsi formativi e carriere STEM e a potenziare la propria formazione con competenze oggi imprescindibili.

Le avventure nelle sedi saviglianese e marenese dei Club inizieranno nella prima settimana di novembre.