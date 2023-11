L'albese Matteo Borio primo al Concorso Internazionale European Music Competition

Matteo Borio, 16 anni, allievo della classe di chitarra del Liceo Musicale "Da Vinci" di Alba, seguito dalla professoressa Nadia Conte, si è aggiudicato il 1° premio al prestigioso Concorso Internazionale European Music Competition, giunto alla 35^ edizione, svoltosi a Moncalieri.

Un successo per il giovane chitarrista albese, che ha conquistato la giuria eseguendo "Elegia por la muerte de un tanguero" di Maximo Diego Pujol.

Matteo non è nuovo a questi exploit, in passato si è già classificato al primo posto in numerosi concorsi nazionali e internazionali.