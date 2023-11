La generosità del popolo della Stracôni a favore delle cure palliative

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Il direttivo de La Cura nello Sguardo ringrazia di cuore per questo fine settimana straordinario che la Stracôni, con la sua Isola di Volontariato realizzata in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato CSV di Cuneo all’interno del Villaggio di Proposte, ci ha permesso di vivere.

Prima di tutto, vogliamo ringraziare i volontari che hanno gestito i tre giorni di esposizione con dedizione e professionalità. La loro generosa presenza ci ha permesso di far conoscere la nostra giovane realtà associativa a tutto il popolo della Stracôni che durante il fine settimana ha affollato il Villaggio di Proposte. Siete stati fantastici!

La nostra gratitudine va anche a tutte le persone che sono passate allo stand per conoscerci meglio e per sostenerci. Grazie alla vostra generosità, abbiamo raccolto fondi distribuendo le orchidee “La Solidarietà ha messo Radici” e le magliette “Pupilla”, due iniziative a supporto dei progetti a favore dello sviluppo culturale e scientifico delle Cure Palliative.

Le orchidee sono piante simbolo della vita che continua, della bellezza e della speranza. Le magliette “Pupilla” sono state create per dare forma allo sguardo che cura: “Ritrovandoci in uno sguardo possiamo condividere il peso della malattia e affrontare più leggeri il presente”.

Con il vostro contributo potremo continuare a sostenere l’attività della Struttura Semplice Dipartimentale di Cure Palliative dell'ASL CN1, tutti gli operatori dell’Hospice di Busca e delle Cure Palliative domiciliari per la presa in carico di persone affette da malattie cronico/degenerative in fase avanzata, oncologiche e non, caratterizzate da una elevata quantità di sintomi fisici, psicologici e sociali, e le loro famiglie, offrendo loro assistenza medica, psicologica e spirituale.

Con il sostegno dei nostri donatori riusciremo anche a continuare a promuovere la cultura delle Cure Palliative nella società, perché la consapevolezza permetterà di ottenere sempre più servizi e una diffusione più capillare di questo tipo di cure.

Fornire Cure Palliative significa prendersi cura del malato nella sua globalità fisica e psichica. Il nostro impegno è volto alla diffusione della consapevolezza che le Cure Palliative sono un diritto inderogabile del malato, con la presa in carico da parte dell’intera equipe erogante prestazioni clinico/assistenziali, psicologiche e sociali.

Il vostro affetto, il sostegno che non ci fate mai mancare e l’attenzione che dedicate alle nostre attività sono per noi fonte di vita, per questo vi invitiamo a continuare a seguire le nostre attività sul nostro sito web e sui nostri canali social.

Grazie ancora per averci regalato il vostro sorriso e il vostro sguardo in questa bella occasione di sport, solidarietà e socialità che è la Stracôni. È stato bellissimo trascorrere questo fine settimana insieme a tutti voi.

Un abbraccio da tutto lo staff de La Cura nello Sguardo.