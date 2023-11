Bocce: tre ori per l'Auxilium Saluzzo ai campionati regionali giovanili

Un fine settimana, quello passato, ricco di risultati per la Bocciofila Auxilium Saluzzo: a livello internazionale, nella specialità volo, medaglia di bronzo, nel progressivo, conquistata da Serena Traversa al mondiale femminile e misto che si è disputato n Francia.

Bene il settore giovanile, in occasione dei campionati giovanili regionali di volo e petanque, riservati agli under 12,15 e 18 nella prova individuale, disputati presso il club saluzzese.

Tre medaglie d’oro con Michele Vittone con l'under 18 petanque, Francesco Costa under 18 e Nicolò Buniva under 15 per il volo.

Sempre in merito alla competizione regionale, nel volo bronzo per Federico Bellino under 15, argento per Gabriele Pascariu e bronzo per Matteo Macario nell’under18.