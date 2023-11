Calcio Serie D: Bra sul campo dell'Asti per i sedicesimi di Coppa Italia

Il Bra si appresta a disputare i sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie D: mercoledì pomeriggio i giallorossi di Floris fanno visita all'Asti.

Braidesi reduci da un ottimo momento in campionato, con cinque risultati utili consecutivi (3 vittorie e due pareggi) e quattro turni senza subire reti, segno di un ritrovato equilibrio difensivo. Un momento di buona forma psicofisica a prescindere da qualche defezione importante, su tutte quelle degli esperti difensori Tos e Marchetti.

Previsti i calci di rigore, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari: la vincente affronterà una tra Casatese e Vado.

Fischio d'inizio alle 15.30 allo stadio "Censin Bosia".

Le due squadre non si sono ancora affrontate nel campionato 23/24: Asti-Bra è in programma il 20 dicembre per l'ultima del girone di andata.