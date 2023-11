Hockey: le giovanissime dell'U14 HF Lorenzoni pronte per la finale di Roma

Così come le sorelle maggiori che a Roma hanno conquistato la Supercoppa, anche le giovanissine under 14 dell'HF Lorenzoni, sperano in un risultato di prestigio alla finale della categoria allieve che si disputerà allo Stadium di Roma.

Incontreranno le romane del Butterfly e della Lazio, le isolane dell'Amsicora e del Galatea, l'HC Riva, il Padova, il Genova.

Positivo il cammino delle ragazzine terribili di Masha Tchernych che hanno vinto tutti gli incontri delle eliminatorie con risultati pieni, grazie alle reti di Cassandra Borrelli, di Simona Lanzano, all 'esperta difesa di Aurora Raciti, di Bianca Durio ed all' impegno di Marta Raimo, Francesca Bina, cui si aggiungono le new entry Marika Coppola, Maria Zabava, Sofia Di Nunzio, Evelyn Lione.

Comunque vada sarà una bellissima esperienza, condivisa da un gruppo di genitori-fans veramente generosi e partecipi, capaci di condividere vita ed emozioni sportive con le proprie ragazze. Un percorso sportivo che si sta dimostrando intanto molto interessante nel solco di quello che è della tradizione Lorenzoni.

Mentre le giovanissime saranno impegnate in finale a Roma a Bra le due prime squadre dell'HCBra e della Lorenzoni disputeranno la finalissima del Torneo di Coppa Italia a difendere il titolo conquistato entrambe lo scorso anno. Sette le squadre ospiti provenienti da tutta Italia.