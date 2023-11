Nuoto: Anastasija Bruschi e Artem Nas del CSR protagonisti a Lodi

Grandi prestazioni e bellissima esperienza per gli atleti CSR Anastasija Bruschi e Artem Nas.

Hanno partecipato al loro primo meeting internazionale "V Trofeo Nuota con Noi" organizzato dalla FINP Lombardia e tenutosi a Lodi presso la piscina "Faustina".

In gara 95 atleti di 15 società, tra cui il Centro Sportivo Roero (base vasca 25 metri).

Il trofeo ha inaugurato la stagione agonistica di numerosi big della Nazionale Paralimpica, tra cui Monica Boggioni, che ha fatto da padrona di casa, vincitrice di tre medaglie di bronzo, sette ori mondiali e cinque ori europei; Simone Barlaam, un oro, due argenti e un bronzo a Tokio 2020 e 6 medaglie agli ultimi mondiali; Arianna Talamona, 9 medaglie a livello europeo, 2 ori e 3 argenti ai campionati mondiali di Londra 2019 e una medaglia d'argento alle paralimpiadi di Tokyo 2020; Federico Morlacchi, 7 medaglie ai giochi olimpici di Tokio.

Anastasija Bruschi, albese, ha gareggiato nei 50 stile libero e 50 dorso per la categoria Juniores classe S5. Artem Nasi, di Sinio, ha nuotato i 50 e 100 dorso e i 50 stile libero per la categoria Ragazzi classe S9. Entrambi si allenano presso il Centro Sportivo Roero sull'impianto di Alba.

"I ragazzi hanno ottenuto ottime prestazioni cronometriche, migliorando i loro personali ottenuti ai Campionati Italiani giovanili. Sul piano vasca , Artem e Anastasija, circondati dai campioni , si sono distinti per concentrazione e tecnica, in vista della prossima Manifestazione Internazionale che si terrà a Brescia il 17 dicembre in vasca lunga " - dichiarano i tecnici Lorenza Bar e Giulia Garzia.