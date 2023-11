Un successo "All together", lo spettacolo dell'Auser al Toselli di Cuneo

Ennesimo grande successo per “All together - uno spettacolo da fare… insieme” che ha gremito il prestigioso teatro Toselli di spettatori, entusiasti, sabato 11 novembre al Teatro Toselli di Cuneo.

L’obiettivo importante era “Diamo benzina all’Auser”. Per aiutare i volontari della benemerita associazione a “riempire i serbatoi” delle auto che vengono utilizzate nel loro importante aiuto a chi non ha mezzi per muoversi (visite mediche, commissioni) arrivando nel 2022 a percorrere 86.654 km in 2.386 accompagnamenti per un totale di 10.879 ore di volontariato!