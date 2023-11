Boves, in frazione Rivoira niente acqua il prossimo 23 novembre

Acda Spa ha programmato per giovedì 23 novembre 2023 la dismissione della vecchia condotta idrica di Via Merlat, recentemente oggetto di sostituzione in accordo con l’Amministrazione comunale.

Tale attività comporterà la chiusura dell’acqua dalle 8:00 alle 18:00 di giovedì 23 novembre per le utenze di Via Merlat e della Frazione Rivoira di Boves (Via 1° Gennaio, Via Tetti Beurla, Via Tetti Merano, Via Colletto, Via Tenente Baudino, Via Canonico Lerda, Via Tet Du Chin, Via Don P. Fantini, Via Rivoira, Via Tetti Beru, Via Tetti Barun, Via dell’Airale, Via Tetti Re, Via Tetti Vittorio, Via Tetti Bonassera, Via Milia, Via Cascina Prinsi, Via Castellar).

Si avverte che al suo ripristino, per un breve periodo, l’acqua potrà subire alterazioni organolettiche.

L’intervento prevede inoltre modifiche alla viabilità per garantire l’esecuzione dei lavori nel rispetto della normativa di sicurezza e con l’obiettivo di ridurre al minimo il disagio per i cittadini.

Dal 22 al 24 novembre saranno chiusi al traffico i tratti stradali afferenti all’incrocio tra Via Roncaia, Via Merlat e Via del Ponte (con accesso consentito ai soli residenti) al fine di realizzare le opere propedeutiche e di completamento all’intervento.