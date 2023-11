Bra, invito all’ascolto della Parola di Dio, presso il Monastero delle Clarisse

«Non possiamo essere messaggeri della consolazione di Dio se noi non sperimentiamo per primi la gioia di essere consolati e amati da Lui. Questo avviene specialmente quando ascoltiamo la sua Parola, il Vangelo, che dobbiamo portare in tasca». L’espressione di papa Francesco dice che il Vangelo è partecipazione alla vita nuova del Signore Risorto, è esperienza di salvezza che si comunica.

L’appuntamento è in programma sabato 18 novembre nella chiesa del Monastero (viale Madonna dei Fiori, 3), con inizio alle ore 20.45. Seguiranno altre date: 16 dicembre. E poi nel 2024: 20 gennaio; 17 febbraio; 16 marzo; 20 aprile. Un tempo utile all’ascolto della Parola, alla preghiera e alla riflessione per non dimenticare la vita quotidiana e tutto quello che l’accompagna. Da provare per credere.