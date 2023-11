Castanicoltura e gestione forestale, Bongioanni (FdI): "Dalla Regione bando da sei milioni di euro"

Lo illustra il capogruppo di Fratelli d’Italia e «padre» della legge regionale sulla filiera del legno, Paolo Bongioanni: «Il bando interviene con una forte dotazione finanziaria proprio nelle linee di sostegno alle imprese e agli enti locali impegnati sul fronte della gestione, manutenzione e valorizzazione del patrimonio ligneo e boschivo del territorio piemontese che abbiamo individuato nei due provvedimenti da me proposti e portati in Consiglio regionale: la legge sulla filiera del legno, approvata lo scorso 10 ottobre, e l’ordine del giorno presentato il 24 ottobre che impegna la Regione ad aumentare i fondi a disposizione dei Comuni montani e collinari per la pulizia dei boschi e la manutenzione del sottobosco a prevenzione degli incendi e per una maggior sicurezza a fronte di eventi meteo eccezionali. Per questo il bando rappresenta un’opportunità di enorme importanza, perché dà sostegno concreto a un settore strategico dal punto di vista economico, ambientale e di messa in sicurezza del territorio piemontese qual è quello forestale».