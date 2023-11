Cuneo: è Arianna Vitale il nuovo direttore sanitario di presidio del S. Croce e Carle

Arianna Vitale è il nuovo direttore della Direzione Sanitaria di Presidio dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo. Dopo il conseguimento della Laurea e della Specializzazione in Igiene con il massimo dei voti e la lode presso l’Università di Genova e qualche prima esperienza professionale, dal 2009 la dottoressa Vitale è dirigente medico di Direzione Sanitaria presso l’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino dove riveste l’incarico di alta rilevanza “Gestione dell’innovazione e tutela delle fragilità”.

Nel percorso di carriera in qualità di medico di Direzione sanitaria ha rivestito diversi incarichi di responsabilità: è stata referente aziendale per i rapporti con la Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta, responsabile della continuità delle cure, coordinatore dell’équipe multiprofessionale e multidisciplinare per l’accoglienza delle vittime di violenza. Inoltre ha coordinato l’Unità aziendale di valutazione geriatrica ospedaliera, il dipartimento Diagnostica e Servizi; è stata componente del gruppo percorso Nascita aziendale, referente per la telemedicina e per l’ufficio sperimentazioni cliniche.

Da sottolineare inoltre il ruolo ricoperto come referente per la gestione dei rapporti con l’Università per la frequenza dei medici specializzandi e studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia e per la gestione di frequenza volontaria di studenti e specialisti.

La dottoressa Vitale ha al suo attivo numerose pubblicazioni come autore e coautore, docenze e la partecipazione a corsi e convegni anche in qualità di relatore.