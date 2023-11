Cuneo: i volontari della Protezione Civile pronti a pulire una porzione del Gesso

Il 18 novembre prossimo i volontari della Protezione civile svolgeranno un’esercitazione lungo il corso d’acqua del torrente Gesso, tra il guado di attraversamento verso la Frazione Mellana e il viadotto della est-ovest. Lavoreranno per tagliare e rimuovere tronchi e rami presenti in alveo. Si tratta di un intervento definito di manutenzione idraulica, cruciale per evitare che, nelle fasi di piena del torrente, si formino dighe e pericolosi straripamenti.

È infatti stata registrata una significativa presenza di materiale vegetale cosiddetto “deperiente”, cioè in condizioni irrecuperabili, o abbattuto che però può ostacolare il deflusso regolare delle piene o causare danni se trascinato dall’acqua verso valle. L’intervento si è reso ancora più necessario a seguito delle precipitazioni intense che hanno interessato anche la nostra città nelle primavera scorsa e nel recente mese di ottobre, precipitazioni che hanno causato consistenti deflussi in alveo con notevole trasporto solido di materiale trascinato dalle acque.

Il Comune di Cuneo, e in particolare il gruppo comunale di Protezione Civile, svolgerà la funzione di coordinamento delle attività previste dall’esercitazione. A supporto parteciperanno squadre di volontari dei Comuni di Castelletto Stura, Boves e Roaschia. Saranno in tutto 43 i volontari coinvolti.

Sempre efficaci sono gli interventi che le squadre di volontari della Protezione civile compiono per la manutenzione del territorio, funzionali alla difesa dal dissesto idrogeologico. Una squadra formata da 10 volontari del gruppo comunale di Protezione civile è intervenuta sotto le arcate del ponte di San Benigno per la rimozione di alcune piante trascinate dalle piene di maggio e giugno. Il lavoro ha comportato il taglio di tronchi e la rimozione di tutti i residui nella zona di alveo sottostante il ponte. Si è trattato di un intervento svolto con attenzione e competenza dai volontari della squadra, indispensabile per prevenire danni dovuti alla presenza di grandi esemplari di piante cadute e vaganti in caso di altri eventi alluvionali.

Così la sindaca Patrizia Manassero: “Desidero ringraziare fin da ora le persone che parteciperanno all’esercitazione di sabato, ma più in generale voglio ringraziare i volontari della Protezione civile per tutto quello che fanno. Sono un prezioso valore aggiunto in tante situazioni, perché affidabili e disponibili. E sono un esempio di grande senso civico e di servizio alla comunità”.