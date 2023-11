Domani sospesa l'erogazione di acqua a Roccaforte e Villanova Mondovì

Nella giornata di domani, giovedì 16 novembre dalle 8.30 alle 18, per interventi di manutenzione urgente sulla rete idrica, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile ad alcune utente nei comuni di Villanova e Roccaforte Mondovì, site in località Santa Lucia e in Via Roccaforte dal civico 72 al civico 86.

La sopsensione è dovuta ad interventi di manutenzione urgente sulla rete idrica da parte di Mondo Acqua spa.

Verrà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile alle utenze site nelle seguenti zone: