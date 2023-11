La pianista georgiana Elisso Bolkvadze, artista Unesco per la pace, si esibirà domenica 19 novembre ad Alba

Alba Music Festival presenta la XII edizione di CLASSICA, i concerti della domenica mattina, con la direzione artistica di Giuseppe Nova.

I concerti si svolgono tutte le domeniche mattina alle ore 11 fino al 26 novembre 2023 nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba.

La programmazione di CLASSICA, con ensemble cameristici e solisti di alto livello, è rivolta ai numerosissimi appassionati che seguono assiduamente Alba Music Festival e allo stesso tempo completa il ricco calendario della città, offrendo, attraverso il linguaggio universale della musica, un’imprescindibile componente culturale.

Il programma artistico

Domenica 19 novembre vedrà esibirsi una grande interprete come la georgiana Elisso Bolkvadze, Artista UNESCO per la pace, in uno straordinario recital per pianoforte: la nostra avventura musicale partirà dagli ultimi scampoli del Settecento per approdare agli anni Dieci del XX secolo. Beethoven, Chopin e Prokofiev saranno i riferimenti di un percorso che mette in luce i cambiamenti artistici e culturali attraverso l'evoluzione del linguaggio pianistico.

Biglietteria e prenotazioni posti

L’ingresso ai concerti sarà garantito preferenzialmente su prevendita online o all’ingresso il giorno stesso in caso di disponibilità.

Ingresso singolo con prevendita e posto riservato acquistabile online: 15 euro

In caso di disponibilità: ingresso singolo alla biglietteria, il giorno stesso: 15 euro

Ingresso gratuito per i minori di 10 anni

Per i biglietti è possibile utilizzare la Carta del docente e il Bonus cultura (18app). Informazioni: simona.dellavalle@smcm.it

I concerti si tengono nella centralissima Chiesa di San Giuseppe, in Piazzetta Giovanni Paolo II ad Alba, in collaborazione con il Centro Culturale San Giuseppe.

Informazioni

tel. +39.0173.362408

info@albamusicfestival.com

Dettagli e calendario completo su: www.albamusicfestival.com

Calendario

Alba, Chiesa di San Giuseppe, ore 11

19 novembre

Trascendenze

Elisso Bolkvadze pianoforte

Musiche di Beethoven, Chopin, Prokofiev

26 novembre

Classico e romantico

Giuseppe Nova flauto

Dario Destefano violoncello

Patrick Dheur pianoforte

Musiche di Haydn, K.M. von Weber