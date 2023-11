Riparte da zero la nuova pro loco di Bene Vagienna, con l'obiettivo primario della Fiera della Beata Paola 2024

La sera di domenica 5 novembre è stata rifondata l'Associazione Turistica Pro Lcoo di Bene Vagienna. Una discreta partecipazione, soprattutto di appartenenti ad una fascia di età medio-bassa, radunatasi sotto l'impulso della locale Consulta Giovani, ha accompagnato la definizione di un gruppo di soci fondatori.

Il sindaco in carica Claudio Ambrogio ha presieduto l'assemblea che ha provveduto anche alla elezione di cinque elementi facenti parte del nuovo direttivo: il presidente Giacomo Aime, la vicepresidente Ivana Sampò, il tesoriere Polo Giaccardi più i consiglieri Domenica Calandri e Andrea Dotta.

Dalla discussione della serata, che si è concentrata sugli strumenti tecnico-burocratici per avviare l'associazione è emerso come il primo più importante obiettivo concreto sia l'organizzazione della nuova edizione della Fiera della Beata Paola prevista per gennaio 2024, in collaborazione con le associazioni culturali e di categoria presenti in città.

Altri appuntamenti si svilupperanno in primavera, con la festa di San Gottardo, figura che condivide con la Beata Paola il ruolo di patrono di Bene Vagienna e la Camminata del Gusto

La nuova esperienza di pro Loco riparte da zero dopo un percorso precedente che non ha avuto esito positivi in termini di continuitá.

Essa si affianca alla storica Pro Loco frazionale attiva in borgata Podio ed è aperta ad ogni apporto costruttivo attraverso il canale telefonico 3926106210.