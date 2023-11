Un open day al Centro Caritas albese. "Un modo per fare conoscere chi siamo e come lavoriamo"

"La conoscenza è l'arma più efficace contro i pregiudizi e l'indifferenza, venite a conoscerci". Questa è la frase usata dalla Diocesi di Alba per lanciare una giornata aperta presso il centro Caritas di via Pola, domenica 19 novembre, dalle 14 alle 17.

A spiegare il senso dell'iniziativa ci pensa don Mario Merotta, direttore della Caritas albese: "Domenica si terrà la 7ª edizione della Giornata Mondiale dei Poveri. Quest’anno il tema scelto da Papa Francesco è 'Non distogliere lo sguardo dal povero', per ricordarci l’importanza della reciprocità e dell’accoglienza dei più fragili. Proprio per non distogliere lo sguardo, ma anzi per puntare un faro e illuminare i luoghi e le situazioni che nella nostra vita quotidiana tendiamo a nascondere, abbiamo organizzato questo open day presso il centro Caritas di via Pola ad Alba. Un luogo simbolo della povertà nascosta e invisibile del nostro territorio, ma anche un luogo di accoglienza, ricco di storie e umanità che abbiamo il desiderio di mostrare e condividere con tutti".



Dalle 14 alle 17 sarà possibile visitare i locali del centro, che includono il dormitorio, la mensa, il centro di raccolta e distribuzione abiti e le docce. Il percorso sarà guidato dai volontari e dagli operatori della Caritas, accompagnato da letture di poesie e brevi testi a cura di Angioletta Cucè e dall’aroma intenso del tè alla menta e dei pasticcini che verranno offerti a tutti i visitatori.

Durante il pomeriggio si potranno conoscere meglio tutte le altre attività che la Caritas svolge sul territorio: i centri di ascolto, l’Emporio della solidarietà, i laboratori di sartoria e tutti i mille piccoli segni di vicinanza e accompagnamento che quotidianamente animano la comunità della Diocesi di Alba.