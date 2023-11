Villanova, l'amministrazione sul danneggiamento del pianoforte dell'Annunziata: "Compito di tutti preservare il bene comune"

Come anticipavamo, Bongiovanni si è già detto pronto a sistemare il pianoforte per poterlo lasciare ancora a disposizione della comunità.

"Come amministrazione comunale - fa sapere l'assessore alla cultura Cristina Candela - esprimiamo il nostro rammarico per quanto accaduto al pianoforte che Lorenzo Bongiovanni ha messo a disposizione nell'area commerciale dell'Annunziata. Questo strumento che Lorenzo ha donato e che è stato installato in un luogo a disposizione di tutti, è diventato un bene comune."

"Lorenzo si è gentilmente offerto di ripararlo - conclude Candela - ma è compito di tutti preservare le proprietà collettive e farne buon uso per perseguire gli obiettivi per cui è stato donato."

Sulla possibilità di installare dissuasori per poter preservare lo strumento nel posto in cui si trova dal comune spiegano: "Stiamo valutando con Lorenzo se mantenerlo lì come è giusto che sia, viste le motivazioni per cui è stato donato e ci siamo presi un po' di tempo per pensare come poter fare a preservarlo meglio da nuovi episodi, magari proprio con dei cartelli."