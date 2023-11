Boves, bimbo rimane chiuso in casa da solo: salvato dalla polizia Locale

“Spesso - ha commentato il comandante della Polizia Locale Cesare Cavallo - si parla delle forze di polizia, ed in particolare della Polizia Locale, per la loro opera di repressione dei comportamenti scorretti sulle strade o in materia ambientale, dimenticando che gli operatori di polizia sono innanzitutto al servizio della cittadinanza. Invece a noi fa sempre piacere renderci utili alle persone e vedere queste nostre azioni riconosciute. Ne approfitto quindi per fare i complimenti agli agenti intervenuti, perché hanno risolto una situazione complicata dimostrando professionalità e lodevole spirito di iniziativa”.