Incendio boschivo a Garessio in località Grappiolo: vigili del fuoco, AIB ed elicottero in azione

Vigili del fuoco volontari di Garessio e Ceva, oltre ai volontari AIB di Garessio, coordinati dal DOS (direttore operazioni incendio) arrivato da Cuneo, stanno provando a domare un incendio scoppiato in frazione Trappa, località Grappiolo, verso la frazione Valdinferno.

Il fronte è piuttosto vasto e, soprattutto, l'area, disabitata, non è raggiungibile dai mezzi di terra. Sul posto è infatti intervenuto l'elicottero, per provare a domare le fiamme con i lanci d'acqua dall'alto, in quanto le autobotti non possono avvicinarsi all'area, boschiva e molto fitta.

Non sono note le cause che hanno fatto scoppiare l'incendio. Stando al bollettino di Arpa Piemonte, la Val Tanaro, in quanto a rischio incendi, è in fascia gialla, ossia a rischio moderato.